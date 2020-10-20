Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", захопила ніжним образом у сукні

Пишногруда модель показує в Instagram кращі фото, відзняті для рекламних фотосесій білизни або купальників. Дівчина не соромиться тіла після того, як подолала розлад харчової поведінки. Тепер Роуз показує себе такою, якою вона є.

Також на тлі багатьох фітнес-моделей дівчина показує природну красу, адже вона не робила пластики. Демі подобається відпочивати на пляжі, тому більшість її домашніх фото зроблені саме там. Нещодавно вона поділилася знімком в несподівано скромному образі-позуючи в темній сукні Максі-довжини, їй вдалося вразити.

"Я вважаю, що ми найпрекрасніші, коли постійно відкидаємо своє старе "я» і переходимо в новий світ 🤍 @prettylittlething", - розповідає Роуз під постом.

Ось що пишуть фанати:

"Красивий малюк💦 💦; прекрасна Демі!; Королева моря !!! Я люблю тебе!!!; @demirose я безпорадно стою перед цією красунею💘 🔥 💋 💕 💏; красиво😍; моя принцеса🤤; @ demirose, ти найкрасивіша троянда на світі🌹; потрібен Захід Сонця ... руйнування; Да ладно, не брешіть мені все. Якого кольору море?; Que hermoso mar..; Ти така красива. Великий фанат! Дякуємо за те, що надали нам дивовижний контент для SIMP! 😂😍❤️».

Також Демі змогла порадувати черговим яскравим фото, на якому позувала в чорному купальнику з бахромою прямо під бюстом. Як правило, дівчина блищить в більш сміливих нарядах і демонструє ті в рамках реклами брендів, з якими працює.

У реальному житті і не на постановочних кадрах дівчина позує в більш скромних і простих нарядах. На одному з таких фото Демі підкреслила струнку талію короткими шортами з джинсової тканини з високою посадкою і, як зазначалося раніше, монікіні з бахромою під бюстом.

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