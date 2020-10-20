Світлана Лобода показала розкішну сукню, в якій вона відзначала свій день народження
Популярна українська співачка, яка зараз живе і працює в Росії, продемонструвала свій спокусливий святковий образ в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімках Лобода постала на тлі безлічі повітряних куль, явно використаних в якості декору на святкуванні її дня народження, яке пройшло днями. Співачка одягнена в ніжно-рожеву атласну сукню в підлогу з оригінальними деталями у вигляді чорного блискучого ліфа і високого розрізу на спідниці, який дозволив їй продемонструвати довгі стрункі ніжки.
"Сукня" в підлогу" - слабкість кожної дівчинки, а День Народження-найкращий привід його надіти!", - підписала фото співачка.
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Її шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів і тут же почали засипати зірку компліментами.
"Так здОрово і приємно вас бачити по-справжньому щасливою!", "Лобода ти неймовірна, ти дуже красива, ефектна і звичайно ж талановита, дуже мені вже подобаєшся", "ви як завжди нереальна", "о йошкін кіт... Гіпердецибелла!", "Будь-яке плаття буде виглядати шикарно якщо воно на вас!", "Ну красуня, що ж сказати", "шикарна жінка, шикарне життя!", "З днем народження! Чудова! Успіхів у всіх починаннях, здоров'я, щастя, океан любові!",- пишуть люди.
Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "Все напоказ! Діти ж дивляться!».
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