Світлана Лобода показала розкішну сукню, в якій вона відзначала свій день народження

Популярна українська співачка, яка зараз живе і працює в Росії, продемонструвала свій спокусливий святковий образ в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Лобода постала на тлі безлічі повітряних куль, явно використаних в якості декору на святкуванні її дня народження, яке пройшло днями. Співачка одягнена в ніжно-рожеву атласну сукню в підлогу з оригінальними деталями у вигляді чорного блискучого ліфа і високого розрізу на спідниці, який дозволив їй продемонструвати довгі стрункі ніжки.

"Сукня" в підлогу" - слабкість кожної дівчинки, а День Народження-найкращий привід його надіти!", - підписала фото співачка.

Її шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів і тут же почали засипати зірку компліментами.

"Так здОрово і приємно вас бачити по-справжньому щасливою!", "Лобода ти неймовірна, ти дуже красива, ефектна і звичайно ж талановита, дуже мені вже подобаєшся", "ви як завжди нереальна", "о йошкін кіт... Гіпердецибелла!", "Будь-яке плаття буде виглядати шикарно якщо воно на вас!", "Ну красуня, що ж сказати", "шикарна жінка, шикарне життя!", "З днем народження! Чудова! Успіхів у всіх починаннях, здоров'я, щастя, океан любові!",- пишуть люди.

Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "Все напоказ! Діти ж дивляться!».

Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".

Також Politeka писала, як виглядає Каблучка для заручин Світлани Лободи за $1,5 млн.