Погода в Україні 21 жовтня ошелешить новою "дикою" витівкою, стовпчик термометра впаде до нуля

Про це свідчить прогноз синоптиків, передає Politeka.

Західну частину України чекає приємні денні 11-15 градусів вище нуля. А ось вночі осінь познущається: погода буде від 0 до 4 зі знаком «плюс».

А ось на півночі пройдуть дощі. До них варто готуватися жителям Чернігівської та Сумської областей. Тут стовпчик термометра покаже 10-13 градусів. Вночі буде від 0 до 5 градусів.

Центр України сьогодні буде без дощів, а на вулиці буде трохи тепліше: від 12 до 15 зі знаком «плюс». Вночі температура різко впаде. Синоптики говорять про 1-4 градуси.

Ще більше пощастить півдню країни, де на вулиці буде 15-18 градусів. Вночі, правда, буде відчуватися прихід осені: 3-10 градусів.

Нічне похолодання до 0 градусів чекає і жителів східних регіонів. Тут заморозки будуть у Харківській та Луганській областях. Очікується від 0 до 3 градусів. А ось вдень повітря прогріється до 10-12 градусів тепла.

Столицю і передмістя України сьогодні осінь «порадує» 10-13 градусами тепла. Вночі повітря охолоне до 0-4 градусів.

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