Погода в Украине 21 октября ошарашит новой «дикой» выходкой, столбик термометра упадет до нуля

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, передает Politeka.

Западную часть Украины ждет приятные дневные 11-15 градусов выше нуля. А вот ночью осень поиздевается: погода будет от 0 до 4 со знаком «плюс».

А вот на севере пройдут дожди. К ним стоит готовиться жителям Черниговской и Сумской областей. Здесь столбик термометра покажет 10-13 градусов. Ночью будет от 0 до 5 градусов.

Центр Украины сегодня будет без дождей, а на улице будет немного теплее: от 12 до 15 со знаком «плюс». Ночью температура резко упадет. Синоптики говорят про 1-4 градуса.

Еще больше повезет югу страны, где на улице будет 15-18 градусов. Ночью, правда, будет чувствоваться приход осени: 3-10 градусов.

Ночное похолодание до 0 градусов ждет и жителей восточных регионов. Здесь заморозки будут в Харьковской и Луганской областях. Ожидается от 0 до 3 градусов. А вот днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.

Столицу и пригород Украины сегодня осень «порадует» 10-13 градусами тепла. Ночью воздух остынет до 0-4 градусов.

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