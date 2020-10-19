Погода в Украине 20 октября будет преимущественно без осадков

Только на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождиков, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Все дело в том, что во вторник наша страна попадет под влияние мощного западного антициклона.

Синоптик предупредила о туманах. Особенно внимательными стоит быть водителям.

Температура ближайшей ночью ожидается +1 +6 градусов, местами заморозки, завтра днем ​​в большинстве областей прогнозируют +8 +13 градусов, на юге +12 +16 градусов.

Ветер будет с северо-запада на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине - порывистый.

В Киеве 20 октября ветер будет порывистым, что существенно усилит ощущение холода.

Ближайшей ночью в Киеве ожидается +3 +6 градусов, в окрестностях заморозки, а днем ​​во вторник всего +9, +10 градусов.

Небольшое потепление придет 22-23 октября, температура поднимется до +14 +19 градусов.

Ранее украинцам напомнили о том, что вскоре будут переводить стрелки часов на зимнее время. Это состоится в 04:00 -в ночь с 24 на 25 октября, то есть в последнее воскресенье октября.

При этом важно помнить, что стрелки часов необходимо перевести на час назад.

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