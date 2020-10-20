У ПФУ відзвітували про виділення нової порції грошей на виплату пенсій українцям

Як повідомили на офіційній сторінці Пенсійного фонду України у Фейсбук, за 19 жовтня на фінансування пенсій українців цього місяця було спрямовано ще 2,2 мільярда гривень. За 20 число було виділено 1,8 мільярда гривень.

Зазначається, що у жовтні фінансування пенсій триває за затвердженим графіком.

Всього в цьому місяці фінансування пенсій було забезпечено на суму в 30,2 мільярда гривень.

Відзначимо, що у зв'язку з підвищенням соцстандартів вже з 1 грудня будуть підвищені пенсії у близько 3 мільйонів українців або 30% від загального числа пенсіонерів.

Нагадаємо, що раніше українців попередили про те, що вони ризикують втратити пенсію від держави.

Так, юристи розповіли, що потенційні пільговики можуть забути про пенсійні виплати навіть через одну помилку в трудовій книжці.

Фахівці нагадали, як житель села Микільське через одну помилку в написанні імені, яка була допущена 35 років тому, ледь не позбувся пенсії. Все через те, що в трудовій книжці було неправильно написано його ім'я.

Через цю помилку регіональне управління ПФУ відмовилося врахувати чотири роки стажу чоловіка, а виправити помилку не було можливості, оскільки архівні дані не збереглися. Пенсіонеру довелося звертатися до суду, а юрист, яка готувала позов, долучила документи, що підтверджують факт належності трудової книжки з правильним написанням імені. Феміда після нових аргументів задовольнила позов, після чого Пенсіонеру перерахували стаж.

Нагадавши, втрата права на пенсію, українців попередили про великі неприємності: "можуть забути...".

Як повідомляла Politeka, термінове повідомлення ПФУ: що відбувається з грошима на пенсії українців і коли чекати виплат.

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