Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала, як запалювала на концерті в яскравому образі

У 51 рік Лопес може похвалитися розкішною фігурою і неймовірно підтягнутою шкірою. На думку шанувальників і колег, зірка знає секрет вічної молодості. Так, деякі також відзначають, що під час вечірок з Лопес не розгуляєшся – слідуючи здоровому способу життя, вона не курить, не п'є і навіть відмовилася від кави і чаю.

Щоб тримати себе у формі, Лопес багато тренується в спортзалі і відмовляється від дієт на користь правильного харчування. На представлених на фан-акаунті в Instagram фото добре видно, як виглядає зірка під час концерту. Викладаючись на повну, Лопес виглядає блискуче.

"Коли вона на сцені, вона перетворюється на маленьку дівчинку, яка грає в свою улюблену гру😊 💜. Які активи важливі? Все, тому що вони приносять очевидну вигоду, але вони також можуть поліпшити життєві шанси людей і соціальні відносини. Лопес приголомшливо володіє тілом",-сказано на фан-сторінці.

Раніше ми також писали, що проБрази Лопес копіюють безліч жінок, а тому фото з Дженніфер з примірювальної, гримерки і перед концертами особливо актуальні. Фотографи Лопес намагаються завжди охопить всі деталі образів зірки, щоб вдало підкреслити її красу. У 51 рік красуня виглядає років на двадцять молодше свого віку.

Ключовий момент всіх образом зірки і навіть її макіяжу – багато золотого блиску. На вилицях яскравий хайлайтер, на повіках переливається шиммер, на губах нюдовая помада або (частіше) глянсовий блиск для губ, як видно на одному з фото. Також зірка використовує багато бронзера.

Рум'яна в рудувато-бежевій або коралової колірній гамі часто ідеально доповнюють її макіяж, а накладні вії роблять погляд більш відкритим. Зазначимо, візажиста Дженніфер Лопес звуть Скотт Барнс. Його обожнюють і співачки на кшталт Крістіни Агілери або Селін Діон.

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