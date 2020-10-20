Експерти розкрили який курс долара чекати українцям 

Станом на сьогодні, 20 жовтня, курс гривні став нижче на 0,2% за тиждень і на 0,6% з початку місяця. Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин заявив у своєму Фейсбук, що попри це, ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою, передає Politeka.net

На цей час відомо, що валютні інтервенції НБУ з підтримки обмінного курсу гривні скоротилися до 1 млн доларів США за період з 12 по 16 жовтня, а це говорить про збалансованість попиту, чому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до ослаблення курсу гривні.

Врівноваженню попиту та пропозиції на міжбанківському ринку допомагає уповільнений відтік грошей нерезидентів з вкладень у державні цінні папери. Так, обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів на сьогодні склав 78,5 млрд грн, що на 723 млн грн менше (дворазово) в порівнянні з попереднім тижнем.

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Варто відзначити, що аналітики дали прогноз про те, що курс в жовтні буде плавно підвищуватися. Через тиждень прогнозується вартість американської валюти в розмірі 28,5 грн/дол на міжбанку, а готівковий долар у банках - до 28,6 грн/дол.

Також в більш тривалій перспективі девальвація гривні буде відбуватися не так істотно, як передбачалося раніше. 

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Аналітик Максим Орищак підкреслив, що подорожчання долара відбуватиметься плавно через слабкість банківського сектора, а значить потенційний відтік коштів з рахунків фізичних осіб; і в результаті складних відносин України з партнерами на тлі пандемії.

На думку експертів, зараз долар в Україні знаходиться в "зоні невизначеності", і тренд до девальвації української валюти ще не закінчився. 

За даними МВФ, номінальний ВВП на одного українця в поточному році складе 3,425 тисяч/дол, в той час як за паритетом купівельної спроможності — 12,710 тисяч/дол.

При цьому ВВП України за підсумками року складе 142,25 млрд/дол, а за паритетом купівельної спроможності — 527,9 млрд/дол.

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