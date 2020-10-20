Український хореограф, учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла, що в ній змінилося після пологів

Після пологів зірка швидко повернулася до роботи і до спорту, проте це все ж не пройшло просто для її здоров'я. За словами Олени, не варто поспішати, адже вона зробила помилку.

У цьому хореограф зізналася під час інтерв'ю в програмі «Зірковий шлях», пише Україна.

Шоптенко розповіла, що через плідну роботу відразу після пологів, у неї діагностували діастаз.

"Це коли в животі з'являється щілина. Вона видна тільки тоді, коли я роблю якісь згинання. Але це жодним чином не заважає мені жити, танцювати, працювати і нормально виглядати", - зазначила хореограф.

До слова, Олена повідомила, що для неї звичні величезні навантаження. Бувають періоди, коли через танцювальні проекти або постановки вона танцює по 6-7 годин.

А коли робота в проектах закінчується, Шоптенко займається пілатесом, який допомагає реабілітувати м'язи.

Нагадаємо, в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко стала партнеркою співака Олега Винника. Однак обидва швидко покинули шоу, адже у них підтвердилося зараження китайським вірусом.

Раніше повідомлялося, що Олена Шоптенко показала свого дворічного сина, Олексія.

"Буквально днями до мене прийшло усвідомлення того, що дитина моя вже зовсім виросла! Якщо точніше, то під час примірки зимових черевиків», - пожартувала Шоптенко.

Вона розповіла, що у 1,4 роки було набагато важче вибирати малюкові взуття. Доводилося багато разів приміряти одну і ту ж пару.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко приголомшила виглядом, розстебнувши сорочку:"хвилини вихідного дня".

Як повідомляла Politeka, Олена Шоптенко поділилася своєю радістю: "перший раз в житті!".

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