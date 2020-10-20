Оля Полякова порадувала шанувальників довгоочікуваним селфі, засвітивши своє обличчя поблизу

Популярна українська співачка поділилася новим фото у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На селфі Оля позує перед камерою в стильному чорному вбранні. Зірка зробила легкий макіяж з єдиним яскравим акцентом на губах, які на фото виглядають ще більш пухкими, ніж зазвичай.

"Давно в стрічці селфі не було.., що постити? Фото в купальнику, стрітлуки, селфі, або професійні?",- поцікавилася Полякова у своїх фанатів.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Без купальника голяка", "Сонце твоя краса не має меж, це як книга з мільйоном сторінок", "Губки красиві", "викладайте все! Ви шикарна жінка і ми дуже раді бачити абсолютно всі ваші фото", "ідеальне обличчя", "нереальна краса", "тільки не так як Каменських", "Оленька, коли, ти щось зробила з личком....? Була красунею, а стала ще молодшою і красивішою", "що з губами, перекачані?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Полякова показала фото, на якому стоїть на сцені в чорній велюровій міні-сукні з ланцюжком на талії і кокетливим вирізом на нозі. Співачка ефектно показала свою струнку фігуру, підтягнутий живіт і довгі ніжки, взуті у відкриті босоніжки на високих підборах. З красиво укладеним волоссям і макіяжем зірка виглядає розкішно і чарівно.

Нагадаємо, Оля Полякова вбила наповал виглядом в короткій чорній сукні і ланцюгах.

Як повідомляла Politeka, помолоділу Полякову переплутали зі старшою донькою, Могилевська аж ухнула: "Хороша, чортівка!".

Також Politeka писала, що невтішна Оля Полякова розповіла про велику втрату, рак був нещадний.