Оля Полякова порадовала поклонников долгожданным селфи, засветив свое лицо вблизи

Популярная украинская певица поделилась новым фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На селфи Оля позирует перед камерой в стильном черном наряде. Звезда сделала легкий макияж с единственным ярким акцентом на губах, которые на фото выглядят еще более пухлыми, чем обычно.

«Давно в ленте селфи не было.., что постить? Фото в купальнике, стритлуки, селфи, или профессиональные?», - поинтересовалась Полякова у своих фанатов.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Без купальника голышом», «Солнце твоя красота не имеет границ, это как книга с миллионом страниц», «Губки красивые», «Выкладывайте все! Вы шикарная женщина и мы очень рады видеть абсолютно все Ваши фото», «Идеальное лицо», «Нереальная красота», «Только не так как Каменских», «Оленька, колись, ты что то сделала с личиком....? Была красоткой, а стала ещё моложе и красивее», «Что с губами, перекачаны?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Полякова показала фото, на котором стоит на сцене в черном велюровом мини-платье с цепочкой на талии и кокетливым вырезом на ноге. Певица эффектно показала свою стройную фигуру, подтянутый живот и длинные ножки, обутые в открытые босоножки на высоком каблуке. С красиво уложенными волосами и макияжем звезда выглядит роскошно и чарующе.

Напомним, Оля Полякова сразила наповал видом в коротком черном платье и цепях.

Как сообщала Politeka, помолодевшую Полякову перепутали со старшей дочкой, Могилевская аж ухнула: "Хороша, чертовка!".

Также Politeka писала, что безутешная Оля Полякова рассказала о большой потере, рак был беспощаден.