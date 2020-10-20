Відома українська актриса Ксенія Мішина, що стала головною героїнею шоу "Холостячка", поділилася в соцмережі серйозними роздумами

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Ксенія торкнулася теми статевого виховання і запитала у своїх шанувальників, що вони думають з цього питання.

"Сексуальність як багато в цьому слові🤪 🙃 життя йде і такі фундаментальні речі з її плином розкриваються в нашому житті все з нових і нових сторін. У дитинстві, якщо вірити Фрейду, цей аспект закладає в нас багато сценаріїв, з якими ми потім будемо йти в життя. У підлітковому віці вона розкриває нам душу: все ж пам'ятають першу гарячу любов?! Тепер коли я і сама мама я дивлюся на це, і з висоти досвіду мені стає страшно. Те, який зараз діти бачать цю сторону нашого життя, не надихає і не заспокоює.

Кліпи, доступність порно, блогери і стримери, з усіх боків ллється моторошна спотворена форма того, як виглядає цей насправді, священний і сакральний акт. Мене жахає те, що мозок все зберігає, все залишається там. І що потім сформується з обривків цієї інформації? Як ми зможемо виховати, нове щасливе і вільне покоління, якщо в такому важливому питанні немає культури, обмежень і правильної освітньої політики ?! Друзі, батьки, діліться досвідом і наболілим! Що думаєте з цього приводу? Як виховуєте своїх дітей?", – написала актриса.

Фанати не залишилися осторонь від обговорення і в коментарях до посту поділилися своїми думками на цю тему.

"Чесно кажучи я також про це думаю часто.І мене це питання також лякає🤦♀️.В мене дитині 7 з половиною років і вона вже задає питання.Залишо вдається" задовольнити " її цікавість,відповідаю на її мові.Але як бути в 13-15 років?Як правильно донести? Зараз в 8 знають більше, ніж я коли то в 15 головне, це довірчі відносини з батьками. Потрібно вчасно розповісти дитині про С * ксе, щоб потім не шукати відповідей в інтернеті або школі благо благо,зараз купа літератури на цю тему і корисна Інфо Як правильно піднести це дитині👌 сексуальність-це природний дар людини,який надає йому надпривабливість, особливу обоятельность і чарівність 🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 цікава тема. Я скоріше бачу мінуси в тому, як ця сторона - сексуальність - розвивалася в минулому. Суцільні табу, заборони, залякування... сорому, безграмотність батьків... Я, наприклад, черпав інформацію в дитинстві на вулиці, серед однолітків і пацанів постарше. Так що....",- написали люди.

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