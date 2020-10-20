Известная украинская актриса Ксения Мишина, ставшая главной героиней шоу "Холостячка", поделилась в соцсети серьезными размышлениями

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Ксения затронула тему полового воспитания и спросила у своих почитателей, что они думают по этому вопросу.

"Сексуальность Как много в этом слове🤪🙃 Жизнь идёт и такие фундаментальные вещи с ее течением раскрываются в нашей жизни все с новых и новых сторон. В детстве, если верить Фрейду, этот аспект закладывает в нас много сценариев, с которыми мы потом будем идти в жизнь. В подростковом возрасте она раскрывает нам душу: все же помнят первую горячу любовь?! Теперь когда я и сама мама я смотрю на это, и с высоты опыта мне становится страшно. То, какой сейчас дети видят эту сторону нашей жизни, не вдохновляет и не успокаивает.

Клипы, доступность порно, блогеры и стримеры, со всех сторон льётся жуткая искаженная форма того, как выглядит этот на самом деле, священный и сакральный акт. Меня ужасает то, что мозг все сохраняет, все остаётся там. И что потом сформируется из обрывков этой информации? Как мы сможем воспитать, новое счастливое и свободное поколение, если в таком важном вопросе нет культуры, ограничений и правильной образовательной политики ?! Друзья, родители, делитесь опытом и наболевшим! Что думаете по этому поводу? Как воспитываете своих детей?", – написала актриса.

Фанаты не остались в стороне от обсуждения и в комментариях к посту поделились своими мнениями на эту тему.

"Чесно кажучи я також про це думаю часто.І мене це питання також лякає🤦‍♀️.В мене дитині 7 з половиною років і вона вже задає питання.Покищо вдається "задовольнити" її цікавість,відповідаю на її мові.Але як бути в 13-15 років?Як правильно донести? Сейчас в 8 знают больше, чем я когда то в 15 Главное, это доверительные отношения с родителями. Нужно вовремя рассказать ребенку о с*ксе, чтобы потом не искать ответов в интернете или школе🙈 благо, сейчас куча литературы на эту тему и полезная инфо как правильно преподнести это ребенку👌 Сексуальность-это природный дар человека,который придает ему сверхпривлекательность,особую обоятельность и очаровательность🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Интересная тема. Я скорее вижу минусы в том, как эта сторона - сексуальность - развивалась в прошлом. Сплошные табу, запреты, запугивания... стеснения, безграмотность родителей... Я, например, черпал информацию в детстве на улице, среди сверстников и пацанов постарше. Так что....", – написали люди.

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