Деякі зірки можуть здивувати образом завдяки правильно підібраному одязі

При цьому мода на певний колір в кожному сезоні приходить і йде. І тільки кілька кольорів знаходяться в тренді-білий, чорний і червоний. Дані кольори знаходяться в топі в будь-який час і в будь-який сезон.

Правда, багато хто ставиться з якоюсь побоюванням до квітів: не кожному йде, не до всякого стилю підходить. Представляємо вашій увазі топ фото зірок, які підкорили образами в червоному кольорі і влаштували пристрасті на межі.

Даша Ульянова з "Холостяка" нещодавно приміряла пристрасний образ Кармен для спеціальної фотосесії. Дівчина приміряла червону сукню зі шкіряним корсетом на шнурівці і вдало підкреслила зовнішні дані за допомогою нюдового макіяжу.

Надя Дорофєєва на карантині радувала шанувальників фото, які зробила вдома біля свого басейну. Дівчина показала підтягнуту фігуру в червоному бікіні в дрібний горошок. При цьому фанати заявили, що зірка стала ще худішою, ніж раніше, що чимало вражає.

Ольга Бузова обожнює червоний колір, тому досить часто з'являється на фото в Instagram в яскравих міні-сукнях з не менш зухвалим макіяжем. Знаменитість знає, як підкреслити струнку фігуру, тому носить короткі наряди, що демонструють її ноги у всій красі.

Анна Седокова почала займатися власним брендом одягу, тому в її гардеробі багато речей яскравого відтінку. Найчастіше при цьому Анна носить саме червоний. Сукні, толстовки, купальники - весь одяг різного стилю на Седокової сидить дуже добре.

Олександра Зарицька (Kazka) має пишну фігуру і завжди підбирає вбрання, вигідно підкреслюють її красу. Червоний і чорний кольори дівчина використовує досить часто, тому це стало своєрідною родзинкою Олександри. Класично піджаки оверсайз і сукні червоного відтінку вона доповнює акуратними укладаннями, легким макіяжем і прикрасами мінімалістичного дизайну.

Під час останнього ефіру "Танців з зірками" співачка Тіна Кароль вразила черговим стильним вбранням. Артистка постала в червоній блискучій сукні від французького бренду Alexandre Vauthier з довгими рукавами і високим розрізом.

Настя Каменських намагається привернути увагу до себе різними способами-неоднозначними відео в "Тік-струмі", відвертими фото без білизни біля басейну або на балконі, жаркими кадрами з відпочинку в міні-бікіні. При цьому колірна гамма образів Каменських досить велика, проте одним з фаворитів так і залишається червоний колір.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

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