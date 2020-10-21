Некоторые звезды могут удивить образом благодаря правильно подобранной одежде

При этом мода на определенный цвет в каждом сезоне приходит и уходит. И только несколько цветов находятся в тренде – белый, черный и красный. Данные цвета находятся в топе в любое время и в любой сезон.

Правда, многие относятся с некой опаской к цветам: не каждому идет, не ко всякому стилю подходит. Представляем вашему вниманию топ фото звезд, покоривших образами в красном цвете и устроившими страсти на пределе.

Даша Ульянова из "Холостяка" недавно примерила страстный образ Кармен для специальной фотосессии. Девушка примерила алое платье с кожаным корсетом на шнуровке и удачно подчеркнула внешние данные при помощи нюдового макияжа.

Надя Дорофеева на карантине радовала поклонников фото, которые сделала дома у своего бассейна. Девушка показала подтянутую фигуру в алом бикини в мелкий горошек. При этом фанаты заявили, что звезда стала еще худее, чем прежде, что немало поражает.

Ольга Бузова обожает красный цвет, поэтому довольно часто появляется на фото в Инстаграм в ярких мини-платьях с не менее вызывающим макияжем. Знаменитость знает, как подчеркнуть стройную фигуру, поэтому носит короткие наряды, демонстрирующие ее ноги во всей красе.

Анна Седокова начала заниматься собственным брендом одежды, поэтому в ее гардеробе много вещей яркого оттенка. Чаще всего при этом Анна носит именно красный. Платья, толстовки, купальники - вся одежда разного стиля на Седоковой сидит очень хорошо.

Александра Зарицкая (Kazka) имеет пышную фигуру и всегда подбирает наряды, выгодно подчеркивающие ее красоту. Красный и черный цвета девушка использует довольно часто, поэтому это стало своеобразной изюминкой Александры. Классически пиджаки оверсайз и платья алого оттенка она дополняет аккуратными укладками, легким макияжем и украшениями минималистичного дизайна.

Во время последнего вышедшего эфира "Танців з зірками" певица Тина Кароль поразила очередным стильным нарядом. Артистка предстала в красном блестящем платье от французского бренда Alexandre Vauthier с длинными рукавами и высоким разрезом.

Настя Каменских старается привлечь внимание к себе разными способами - неоднозначными видео в "Тик-токе", откровенными фото без белья у бассейна или на балконе, жаркими кадрами из отдыха в мини-бикини. При этом цветовая гамма образов Каменских весьма обширная, тем не менее одним из фаворитов так и остается красный цвет.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши"