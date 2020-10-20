МОЗ готується до того, що у разі погіршення ситуації багатьом українцям відмовлятимуть у медичній допомозі

Як пише Politeka.net, 20 жовтня міністр Максим Степанов представив план, як відомство діятиме в критичних умовах. Його слова прес-служба наводить на офіційній сторінка у "Facebook".

Представники МОЗ розробили алгоритм для чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. За словами Степанова, зараз, коли в Україні щодня реєструють п'ять-сім тисяч нових випадків захворювання - це перший ступінь. Другий рівень почнеться, коли рівень завантаженості ліжок по країні складе 70%, а кількість хворих зросте до 8-10 тисяч в день.

За прогнозами медиків, таких показників слід чекати вже через кілька тижнів. У такому випадку планують збільшити кількість ліжок збільшити на 30% від усього Фонду (до 52 тисяч), а також почнуть розгортати тимчасові госпіталі за межами лікарень. У медустанови, призначені для лікування пацієнтів з китайським вірусом, перекинуть додатковий персонал.

Третій рівень почнеться, якщо щодня фіксуватимуть 11-15 тисяч хворих, а ліжка заповняться на 85%. В таких умовах МОЗ введе жорсткий карантин, почне мобілізацію всіх медичних співробітників, відкриє польові госпіталі. Четвертий рівень-завантажені всі ліжка і більше 15 тисяч випадків щодня. Це найгірший сценарій, який передбачає жест заходи, зокрема, допомога громадянам буде надаватися вибірково.

"Тут ми будемо змушені ввести активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. Я впевнений, ніхто не хоче, щоб країна опинилася на 3-4 рівні", - підкреслив Максим Степанов. - "Сьогодні Верховна Рада зібралася вперше після власного карантину. І я сподіваюся, що кожен і кожна в цьому залі усвідомлюють, наскільки страшна ця хвороба і наскільки важливо забезпечити виконання цих правил".

Нагадаємо, у МОЗ назвали перших українців, хто отримає захист від китайської зарази

Як повідомляла Politeka, Ляшко заявив про нову суперінфекцію і масову вакцинацію, що буде з карантином.

Також Politeka писала, що у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців: "Попередня ціна...".