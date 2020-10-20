Минздрав готовится к тому, что в случае ухудшения ситуации многим украинцам будут отказывать в медицинской помощи

Как пишет Politeka.net, 20 октября министр Максим Степанов представил план, как ведомство будет действовать в критических условиях. Его слова пресс-служба приводит на официальной странице в "Facebook".

Представители Минздрава разработали алгоритм для четырех уровней эпидемической опасности. По словам Степанова, сейчас, когда в Украине ежедневно регистрируют пять-семь тысяч новых случаев заболевания - это первая степень. Второй уровень начнется, когда уровень загруженности коек по стране составит 70%, а количество больных вырастет до 8-10 тысяч в день.

По прогнозам медиков, таких показателей следует ждать уже через несколько недель. В таком случае планируют увеличить количество коек увеличить на 30% от всего фонда (до 52 тысяч), а также начнут разворачивать временные госпитали за пределами больниц. В медучреждения, предназначенные для лечения пациентов с китайским вирусом, перебросят дополнительный персонал.

Третий уровен начнется, если ежедневно будут фиксировать 11-15 тысяч больных, а койки заполнятся на 85%. В таких условиях Минздрав введет жесткий карантин, начнет мобилизацию всех медицинских сотрудников, откроет полевые госпитали. Четвертый уровень - загружены все койки и более 15 тысяч случаев ежедневно. Это самый плохой сценарий, который предусматривает жестие меры, в частности, выборочное оказание медпомощи.

"Здесь мы будем вынуждены ввести активацию протоколов медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи. Я уверен, никто не хочет, чтобы страна оказалась на 3-4 уровне", - подчеркнул Максим Степанов. - "Сегодня Верховная Рада собралась впервые после собственного карантина. И я надеюсь, что каждый и каждая в этом зале осознают, насколько страшна эта болезнь и насколько важно обеспечить выполнение этих правил".

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