Актор "Кварталу 95" Степан Казанін (справжнє ім'я-Сергій) наробив шуму в мережі сімейним знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram-сторінку "Кварталу 95", де було опубліковано фото.

На знімку кварталовець зображений з молодшим сином Петром під час приготування їжі.

"Всіх, хто любить готувати і робить це з любов'ю, вітаємо з Днем кухаря!» - сказано в підписі до знімка.

Відзначимо, користувачі мережі звернули увагу на те, що артист переборщив з редагуванням знімка.

"Такий моторошний Фотошоп", " Ого😂 😂 як особи відфільтровані)))», «Отфотошопляни Ужааас», «навіщо так багато фотошопу?", "Перефотошопили, з пацана дівку зробили", - пишуть в коментарях.

У той же час інші шанувальники «кварталу» сиплють компліментами.

"Який гарний у вас хлопчик, який ви добрий і хороший тато!", "Красиві хлопці", " як схожий! Супер!", "Як дві краплі))», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, у Казаніна є два сини. Старший-Степан Казанін (1998 року народження), закінчив математичний факультет одного з московських вузів, куди потрапив за підсумками математичної олімпіади в Києві. Молодший син-Петро Казанін народився 15 лютого 2010 року.

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