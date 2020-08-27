Актер «Квартала 95» Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) восхитил кадрами с женой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу «Квартала 95», где были опубликованы фотографии.

«Красивее этих фото, только любовь наших Казаниным, которая чувствуется даже сквозь экран», - подписаны кадры.

На снимках Наталья Казанина запечатлена в платье, а ее супруг в белой футболке и джинсах.

«Какая это красивая и солнечная пара! Желаю вам пронести свою любовь через все невзгоды!», «Классные вы!», "Браво", -пишут в комментариях.

Ранее Казанин рассказывал, что благодаря карантину, смог провести время с семьей. Они много готовили вместе. Также Казанин занимался творчеством с сыном и смотрел фильмы.

Напомним, Степан и Наталья создали семью в 1993 году.

У пары есть два сына. Старший — Степан Казанин (1998 года рождения), окончил математический факультет одного из московских вузов, куда попал по итогам математической олимпиады в Киеве. Младший сын — Петр Казанин родился 15 февраля 2010 года.

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