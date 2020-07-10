Украинский юморист, актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя Сергей), удивил, как умело обращается с кувалдой

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал за интересным занятием (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, друг комика Евгения Кошевого Степан остался без зрителя и денег из-за карантина, но не отчаялся. Артист побывал на территории Аккерманской крепости, где предлагается в качестве развлечения выковать себе монету. Нужно с силой ударить кувалдой по подготовленной металлической пластине, что, собственно артист и сделал, показав в конце плоды своих трудов.

"Если во время карантина артистам не дают зрителя, остается одно... Куй деньги, не отходя от крепости🤣", - подписал кадры Казанин.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: "Сережа с тебя монета!"; "Как чудесно что Стёпа не погряз в политике, за это респект и уважение. Не уподобляйся другим будь собой 👍👍👍❤️😊"; "Супер!!!".

Ранее мы сообщали, Казанин огорошил сообщением о пополнении в семье. На опубликованном в соцсети Фейсбук фото Степан позировал с женой Наталией, младшим сыном Петром и четверолапым питомцем.

«Такое милое ушастое пополнение в семье Казаниних🐶», - говорится в сообщении.

«Повезло собаке, в такую хорошую семью попал! Удачи!», «Молодцы, именно такого члена семьи вам не хватало!!!!», «Наконец то семью Степана увидела. Очень красивая пара. Будьте счастливы», «Очень красивая у тебя, Степан, семья и собачка. Здоровья вам всем. Будьте все счастливы», «Вы классные и собачка ваша тоже», - комментировали пользователи.

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