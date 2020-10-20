Актер «Квартала 95» Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) наделал шума в Сети семейным снимком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу «Квартала 95», где было опубликовано фото.
На снимке кварталовец запечатлен с младшим сыном Петром во время приготовления пищи.
«Всех, кто любит готовить и делает это с любовью, поздравляем с Днем повара!» - сказано в подписи к снимку.
Отметим, пользователи Сети обратили внимание на то, что артист переборщил с редактированием снимка.
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«Такой жуткий Фотошоп», «Ого😂😂 как лица отфильтрованы)))», «Отфотошопляны ужааас», «Зачем так много фотошопа?», «Перефотошопили, с пацана девку сделали», - пишут в комментариях.
В то же время другие поклонники «Квартала» сыплют комплиментами.
«Какой красивый у вас мальчик, какой вы добрый и хороший папа!», «Красивые ребята», «Как похож! Супер!», «Как две капли))», - пишут в Сети.
Напмоним, у Казанина есть два сына. Старший — Степан Казанин (1998 года рождения), окончил математический факультет одного из московских вузов, куда попал по итогам математической олимпиады в Киеве. Младший сын — Петр Казанин родился 15 февраля 2010 года.
Напомним, Казанин из «Квартала 95» восхитил кадрами с красавицей женой: «любовь чувствуется даже сквозь экран».
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