Актер «Квартала 95» Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) наделал шума в Сети семейным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram-страницу «Квартала 95», где было опубликовано фото.

На снимке кварталовец запечатлен с младшим сыном Петром во время приготовления пищи.

«Всех, кто любит готовить и делает это с любовью, поздравляем с Днем повара!» - сказано в подписи к снимку.

Отметим, пользователи Сети обратили внимание на то, что артист переборщил с редактированием снимка.

«Такой жуткий Фотошоп», «Ого😂😂 как лица отфильтрованы)))», «Отфотошопляны ужааас», «Зачем так много фотошопа?», «Перефотошопили, с пацана девку сделали», - пишут в комментариях.

В то же время другие поклонники «Квартала» сыплют комплиментами.

«Какой красивый у вас мальчик, какой вы добрый и хороший папа!», «Красивые ребята», «Как похож! Супер!», «Как две капли))», - пишут в Сети.

Напмоним, у Казанина есть два сына. Старший — Степан Казанин (1998 года рождения), окончил математический факультет одного из московских вузов, куда попал по итогам математической олимпиады в Киеве. Младший сын — Петр Казанин родился 15 февраля 2010 года.

Напомним, Казанин из «Квартала 95» восхитил кадрами с красавицей женой: «любовь чувствуется даже сквозь экран».

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