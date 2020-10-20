Українці продовжують один за одним скаржитися на систему безпеки у державному ПриватБанку

Про це йдеться у новому відгуку, який з'явився на порталі Мінфін.

За словами клієнтки, на її банківському рахунку раптово збільшили кредитний ліміт з 5000 до 35000 тисяч, після чого оформили оплату частинами майже на 11 тисяч.

Клієнтка впевнена, що за цим стоять шахраї, а система безпеки ПриватБанку ніяк не відреагувала на грошові операції.

"На моїй карті були здійсненні шахрайські дії, тобто був піднятий кредитний ліміт з 5000 тис на 35000грн і була оформлена оплата частинами на суму 10700грн, кошти шахраї повідправляли на різні рахунки. Вранці 26.08 я помітила, що на моїй карті мінус, звернулася на гарячу лінію ПриватБанку, співробітник банку мені порекомендувала закрити рахунок способом оплати заборгованості по карті. Тобто, допомоги з банку не отримала взагалі. Жодних даних своєї карти нікому не надавала, карта находилася в мене в гаманці", - розповідає незадоволена клієнтка, яка стала жертвою шахраїв.

Через скандал жінка звернулася до поліції та надіслала до ПриватБанку заявку про зупинення нарахування відсодків по кредитному ліміту.

"...Чекаю відповіді. Співробітники банку телефонують щодня, щоб оплачувала заборгованість. Скажіть, чому ж не телефонувати вночі 26.08, коли піднімали шахраї кредитний ліміт, банк не телефонував, щоб почути чи справді це я, а зараз телефонує щодня…", - задалася вона питанням, підсумовуючи у негативному відгуку.

"В ході розгляду вашого звернення було проведено ряд дій, спрямованих на вивчення та аналіз ситуації, що склалася. За результатами розгляду з вами було проведено зворотній зв`язок. Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", - відреагував на скаргу представник банку та нагадав клієнтці основні "правила безпеки".

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