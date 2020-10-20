Украинцы продолжают один за другим жаловаться на систему безопасности в государственном Приватбанке

Об этом говорится в новом отзыве, который появился на портале Минфин.

По словам клиентки, на ее банковском счету внезапно увеличили кредитный лимит с 5000 до 35000 тысяч, после чего оформили оплату частями почти на 11 тысяч.

Клиентка уверена, что за этим стоят мошенники, а система безопасности Приватбанка никак не отреагировала на денежные операции.

"На моей карте были совершены мошеннические действия, то есть был поднят кредитный лимит с 5000 тыс на 35000грн и была оформлена оплата частями на сумму 10700грн, средства мошенники поотправляли на разные счета. Утром 26.08 я заметила, что на моей карте минус, обратилась на горячую линию Приватбанка, сотрудник банка мне порекомендовала закрыть счет способом оплаты задолженности по карте. То есть, помощи из банка не получила вообще. Никаких данных своей карты никому не давала, карта находилась у меня в кошельке", - рассказывает недовольная клиентка, которая стала жертвой мошенников.

Из-за скандала женщина обратилась в полицию и направила в Приватбанк заявку о приостановлении начисления отсодков по кредитному лимиту.

"...Жду ответа. Сотрудники банка звонят ежедневно, чтобы оплачивала задолженность. Скажите, почему же не звонить ночью 26.08, когда поднимали мошенники кредитный лимит, банк не звонил, чтобы услышать, действительно ли это я, а сейчас звонит каждый день...", - задалась она вопросом, подытоживая в негативном отзыве.

"В ходе рассмотрения Вашего обращения был проведен ряд действий, направленных на изучение и анализ сложившейся ситуации. По результатам рассмотрения с вами была проведена обратная связь. Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", - отреагировал на жалобу представитель банка и напомнил клиентке основные "правила безопасности".

Напомним, украинцев гонят из Приватбанка, раскрыты новые проблемы с картами.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк отметился новой выходкой, скандальные детали: "заблокировали карты и...".

Также Politeka писала, что банкомат Приватбанка "сожрал" карту вместо того, чтобы выдать деньги.