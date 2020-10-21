Зараз ці красуні знамениті й багаті, але у них були важкі часи

Познайоммось з зірками, які росли в бідності, а деяким навіть доводилося терпіти батьків, пише Politeka.net.

Російська актриса Христина Асмус після зйомок у скандальному фільмі" Текст", А також після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим стала часто чути й читати у свою сторону неприємні речі. Зокрема, один з підписників заявив, що артистка поняття не має про важку роботу.

Однак Христина пояснила - 10 років вона насильно займалася спортом по 13 годин, навіть з подвійним переломом. Крім того, її били і не любили батьки, а також вона роками голодувала і перший свій день народження відсвяткувала у 18 років.

Колишня учасниця "ВІА Гри", співачка Анна Седокова росла в небагатій родині, крім того, в дитинстві вона пережила домагання з боку одного з коханців матері.

Варто відзначити, що матері доводилося багато працювати, щоб забезпечувати Анну і її брата. Сама екс -"віагринка" вже з 16 років підробляла ведучою, моделлю й організатором вечірок.

Співачка Віра Брежнєва вважала себе в дитинстві гидким каченям і регулярно піддавалася цькуванню з боку однолітків.

Артистка росла в багатодітній родині, батьки не могли забезпечити дітей, тому Вірі доводилося працювати з дитинства. Зірка розповіла, що вдень вона вчилася, а ввечері працювала посудомийкою в барі. Також зірка заробляла копієчку, підробляючи нянечкою.

Актриса Настасья Самбурська розповіла що, стикалася з домашнім насильством, коли була дитиною. Зірка, як тільки знайшла можливість, втекла з сім'ї, і зараз не спілкується з рідними, заявивши - "забула, як їх всіх звали". Артистка так і не пробачила рідним.

Наталія Водянова стала "нижегородською Попелюшкою". Майбутня зірка росла в злиднях. Красуні доводилося допомагати матері заробити на хліб і полегшити догляд за особливою сестрою.

Водянова торгувала овочами на ринку разом з мамою і стала моделлю абсолютно випадково. Її кар'єра зростала, а згодом вона двічі виходила заміж за багатіїв.

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