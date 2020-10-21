Сейчас эти красотки знамениты и богаты, но у них были и тяжелы времена

Давайте познакомимся со звездами, которые росли в бедности, а некоторым даже приходилось терпеть родителей, пишет Politeka.net.

Российская актриса Кристина Асмус после съемок в скандальном фильме "Текст", а также после развода с шоуменом Гариком Харламовым стала часто слышать и читать в свою сторону неприятные вещи. В частности, один из подписчиков заявил, что артистка понятия не имеет о тяжелой работе.

Однако Кристина объяснила - 10 лет она насильно занималась спортом по 13 часов, даже с двойным переломом. Кроме того, ее били и не любили родители, а также она годами голодала и первый свой день рождения отпраздновала в 18 лет.

Бывшая участница "ВИА Гры", певица Анна Седокова росла в небогатой семье, кроме того, в детстве она пережила домогательства со стороны одного из любовников матери.

Стоит отметить, что матери приходилось много работать, чтобы обеспечивать Анну и ее брата. Сама экс-"виагринка" уже с 16 лет подрабатывала ведущей, моделью и организатором вечеринок.

Певица Вера Брежнева считала себя в детстве гадким утенком и регулярно подвергалась травле со стороны сверстников.

Артистка росла в многодетной семье, родители не могли обеспечить детей, поэтому Вере приходилось работать с детства. Звезда рассказала, что днем она училась, а вечером работала посудомойкой в баре. Также звезда зарабатывала копеечку, подрабатывая нянечкой.

Актриса Настасья Самбурская рассказала что, сталкивалась с домашним насилием, когда была ребенком. Звезда, как только нашла возможность, бежала из семьи, и сейчас не общается с родными, заявив - "забыла, как их всех звали". Артистка так и не простила родных.

Наталья Водянова стала «нижегородской Золушкой». Будущая звезда росла в нищете. Красотке приходилось помогать матери заработать на хлеб и облегчить уход за особенной сестрой.

Водянова торговала овощами на рынке вместе с мамой и стала моделью совершенно случайно. Ее карьера росла, а впоследствии она дважды выходила замуж за богачей.

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