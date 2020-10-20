Меган Маркл і принц Гаррі, які втекли з палацу, дуже засмутять Єлизавету II

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Так, колишні герцоги, які проживають зараз в США, відмовилися відзначати католицьке Різдво з Єлизаветою II і принцом Філіпом.

Меган Маркл і принц Гаррі вже вирішили, що відзначати Різдво вони будуть в Штатах. Королівські експерти впевнені, що таке рішення засмутить Єлизавету II і її чоловіка принца Філіпа.

Меган Маркл і принц Гаррі мають намір прилетіти до Великобританії, але вже після Різдва. Більш того, колишні герцоги Сассекські хочуть провести два тижні в котеджі Фрогмор у Віндзорі перед судовим слуханням з британським виданням Mail on Sunday, призначеним на 11 січня.

"Меган жадає провести перше Різдво в новому будинку зі своєю матір'ю. Вона передчуває це свято і вже щосили готується, дотримуючись традицій її сім'ї", - підкреслили обізнані інсайдери з оточення колишньої герцогині Сассекської.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл зловили на брехні.

Справа в тому, що Меган Маркл розкритикувала соціальні мережі, порівнявши тих, хто в них сидить, з наркозалежними. Це сталося під час онлайн-конференції, в якій також брала участі і сама екс-герцогиня.

Користувачі звернули увагу на те, що промова Меган Маркл схожа на ідею документального фільму «Соціальна дилема», який був знятий Netflix.

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