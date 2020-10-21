Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", показала себе, захопивши фанатів

На фото зірка позувала в червоній спідниці і топі. Низ не приховав трусиків Леоніли, а верх стиснув груди так, що вона прямо вилізла знизу. Дівчина сиділа на стільці і розставила ноги. Гузь доповнила образ босоніжками на підборах, а волосся зібрала в косу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи друга Світлани Лободи-Бічоллу, поставили понад 1700 лайків і написали коментарі:

"Друга Шерон Стоун", "виглядаєш на мільйон", "вогонь", "Ти красива дівчина", "Вау чудово", "яка жінка", "Абсолютно чудово".

Повідомлялося, що популярна модель Леоніла Гузь показала ідеальну фігуру в пікантному вбранні.

Так, на опублікованих кадрах Гузь позує сидячи в одній білизні і без ліфчика. Розкішні форми ледь прикривав тісний топ знаменитості. Особливої пікантності додало те, що модель в якийсь момент вирішила широко розставити ноги.

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Так, на опублікованих фотографіях Гузь позує в білосніжному вбранні, ефектно розставивши ноги. Дівчина сидить на сіні, поверх якого поклали простирадло і поставили квіти.

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