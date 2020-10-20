Українцям підказали, що робити, якщо банки відмовляються міняти застарілі банкноти і дрібницю на нові гроші

Як нагадує Politeka, посилаючись на Сегодня, монети номіналом у 25 копійок та купюри, надруковані до 2003 року, вийшли з обігу з жовтня поточного року.

Однак, багато українців стикаються з труднощами обміну, банки неохоче йдуть на такі операції. Так, в деяких банках кажуть, що подібна послуга здійснюється лише для їх ідентифікованих клієнтів, інші посилаються на те, що в їх установі немає машин для підрахунку рахунку монет.

А в одному з банку заявили, що у них введена мінімальна комісія за обмін у розмірі не менше 50 гривень (піввідсотка від загальної суми).

У НБУ заявили, що вперше чують про комісію і про те, що банки не мають права її встановлювати.

"Ніхто не має права Вам в робочий час відмовити в обміні грошей, посилаючись на те, що не працює машинка для обліку, немає касира, або з інших якихось причин",-заявив координатор експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

За його словами, здати старі гроші українці можуть в будь-який банк без будь-яких комісій і штрафів. У разі відмови в Нацбанку рекомендують скаржитися на гарячу лінію фінрегулятора за телефоном 0 800 505 240.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, як українців обманюють зі старими гривнями. Як відомо, з 1 жовтня деякі гривні перестали бути платіжним засобом, тому старі гроші потрібно обмінювати в банках.

Місцеві жителі Мелітополя скаржаться, що стали жертвами нової хитрої "схеми", коли продавці на ринках або водії в транспорті дають їм здачу старими гривнями.

"Кожен день я приходжу додому з жменею дрібниці і паперових гривень. Ними дають здачу і на ринку, і в маршрутці, – тут вже на «лоха», як то кажуть. Треба перевіряти кожну монетку відразу, коли дають здачу або просто не засмучуватися через кілька «неправильних» гривень, як, втім, я і роблю. Особисто я ніколи не перевіряю здачу, – у мене немає на це часу, поки я перевірю – мій маленький син на самокаті вже сховається з уваги, діти стояти на одному місці не можуть більше хвилини. Але при мені більш пильна бабуся обурилася: "що ви мені даєте?!"І повернула гривні 2001 р. назад продавщиці", - скаржиться місцева мешканка Ольга, яка відчула на собі нову схему.

Нагадавши, Нацбанк скасував 25 копійок, на яких монетах тепер можна заробити.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот.

Також Politeka писала, що Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися.