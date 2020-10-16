Популярная украинская певица Тина Кароль снялась в новом выпуске шоу "Хто зверху?"

Знаменитая певица активно делится в социальной сети Инстаграм стильными фото и видео. А на фан-аккаунтах Тины показывают материалы, которые сама Тина не публикует, избегая лишнего внимания и потока из комментариев. К примеру, недавно на фан-аккаунте появилась серия роликов из выпуска шоу "Хто зверху?", где Тина приняла участие.

В шоу звезда появилась в тонком платье, подчеркивающем фигуру с глубоким декольте и тонкими бретельками. Ведущая проекта Леся Никитюк даже успела сделать певице яркий комплимент, назвав ее любимой исполнительницей и упомянув при этом Дана Балана.

Как известно, Тине приписывают роман с певцом еще с прошлого года, однако по всей видимости это был лишь сценический флирт ради привлечения публики.

«Спасибо😍; Круто 😍 спасибо ♥️ Леся красотка,певица Дан Балан это сильно 😅 Но блин,спасибо,что хоть так упомянули ))) Притула что то упустил свою минуту славы); Почему не Тина Балан 😂; Без упоминания Балана Тина уже не Тина)); Выпуск был просто пушка🔥🙌🏻; зачем и сюда Дана приплели? Давайте не надо пожалуйста 😐Мне определённо нравятся шутки про мистера Д🤭❤️🙌; Она так мило за мат извинялась 😸❤️; Лучшая😍 Дантес бы не справился 😂❤️💥».

Мы также писали, что в последнее время Кароль стала активнее делиться фото с концертов, с подготовки к съемкам и с отдыха с близкими. При этом артистка старается всегда подирать сдержанные наряды с одной пикантной деталью в образах.

На недавних своих выступлениях Тина появилась в костюме, более напоминающем ночную рубашку и тем самым покорила сеть. Алый наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Также звезда примерила кружевное платье и еще один наряд, состоящий из майки и таких же красных лосин. Образ роковой дивы не остался незамеченным в сети.

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