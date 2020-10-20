Відома російська журналістка Катерина Гордон зі смаком відзначила своє 40-річчя

Ефектними кадрами красуня поділилася у своєму Instagram.

Як зазначила журналістка, в цей день вона собі нічого не бажала, хоч і переживає за те, в якому світі залишить своїх дітей.

40-річчя Катя Гордон відзначала в колі близьких друзів, для яких вона виконувала відомі композиції під супровід гітари.

А найцікавіші кадри з'явилися в Instagram-акаунті Наташі Корольової, яка також була присутня на заході.

Так, обдурена Тарзаном співачка вирішила "репостнути" собі до акаунту відео, зняте телеведучою Анфісою Чеховою. Спершу в кадрі епатажна ведуча обіймається з Катею Гордон, після чого несподівано з'являється сама Наташа Корольова.

Зірки російського шоу-бізнесу обіймалися і по-дружньому цілували один одного в щічку, після чого Катя Гордон приголомшила своїх подруг "цікавою" пропозицією.

"Вирішив навігатор, що нап'ємося... Ось треба, дівчатка, такою комуною і жити...",- впевнено заявила Катя Гордон в компанії Анфіси Чехової і Наташі Корольової.

Раніше Наташа Корольова зізналася, що 28-річна Анастасія Шульженко, яка закрутила роман з Тарзаном могла стати сурогатною матір'ю для зіркової пари.

Більш того співачка впевнена, що Тарзан став жертвою афери, і в фатальний день його нібито опоїли дівчата.

Сама ж Анастасія Шульженко запевняє, що дуже довго крутила роман з Тарзаном, і він її нібито "зрадив".

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