Стриптизер Тарзан удивил поклонников и жену новой выходкой после возвращения из больницы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал песню собственного сочинения, которую посвятил Наташе Королевой и хейтерам.

«Музыкальная минутка. Песня о тоске по Чужому мнению. Слова и музыка С.Глушко», - подписал видео Тарзан.

Стоит отметить, что на видео шоумен сидел с голым торсом и распущенными волосами.

«Как оказалось, я живу в раю. Все молодые и безгрешные вокруг. Носы везде красивые суют. Послания позитивные мне шлют. Лишь я убогий, старый и тупой. И развестись, мол, надо бы со мной. Всегда подскажут, как мне поступить. Лавирую, чтоб в вас не наступить», - поет Тарзан, намекая на «доброжелателей», которые пишут ему комментарии в сети.

«Я женат. Наташку лишь люблю. Я красивее не найду. Я ей буду только верить всегда. Ведь она мне сердце сразу отдала», - поется в припеве песни.

Ранее мы писали, что скандал с изменами повлиял на здоровье 50-летнего стриптизера, в результате чего 7 октября он попал в реанимацию, где его откачивали. Как рассказал друг Тарзана, в больницу тот загремел после встречи с экс-любовницей Анастасией Шульженко.

Напомним, что любовница Тарзана с больничной койки взвыла о несправедливости: "За что я так тяжело расплачиваюсь?".

А еще Politeka писала, что скандал Тарзана с любовницей может обернуться слепотой, такого Королева точно не ожидала: "Срочная операция".

Также Politeka сообщала, что Королева после измен Тарзана пошла на крайность, певицу просто не узнать: «Жалко…».