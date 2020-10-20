Известная российская журналистка Екатерина Гордон со вкусом отметила свое 40-летие

Эффектными кадрами красотка поделилась в своем Instagram.

Как отметила журналистка, в этот день она себе ничего не желала, хоть и переживает за то, в каком мире оставит своих детей.

40-летие Катя Гордон отмечала в кругу близких друзей, для которых она исполняла известные композиции под сопровождение гитары.

А самые интересные кадры появились в Instagram-аккаунте Наташи Королевой, которая также присутствовала на мероприятии.

Так, обманутая Тарзаном певица решила "репостнуть" себе в аккаунт видео, снятое телеведущей Анфисой Чеховой. Сперва в кадре эпатажная ведущая обнимается с Катей Гордон, после чего неожиданно появляется сама Наташа Королева.

Звезды российского шоу-бизнеса обнимались и по-дружески целовали друг друга в щечку, после чего Катя Гордон огорошила своих подруг "интересным" предложением.

"Решил навигатор, что напьемся... Вот надо, девочки, такой коммуной и жить...", - уверенно заявила Катя Гордон в компании Анфисы Чеховой и Наташи Королевой.

Ранее Наташа Королева призналась, что 28-летняя Анастасия Шульженко, которая закрутила роман с Тарзаном могла стать суррогатной матерью для звездной пары.

Более того певица уверена, что Тарзан стал жертвой аферы, и в роковой день его якобы опоили девушки.

Сама же Анастасия Шульженко уверяет, что очень долго крутила роман с Тарзаном, и он ее якобы "предал".

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