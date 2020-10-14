Наташа Королева не против серьезных перемен после скандала с изменами Тарзана

Об этом певица рассказала в интервью изданию Караван.

Так, журналистка решила поинтересоваться у Наташи Королевой, не планирует ли она "воссоединиться" с Игорем Николаевым и петь на его концертах.

Такой вопрос собеседница заняла из-за того, что под постами Наташи Королевой внезапно активизировались поклонники, которые были бы не против вновь увидеть звездную пару вместе.

"Николаев использовал для нашего дуэта формулу совершенства — золотое сечение, секретный код гармонии... Создал сказочную историю. «Дельфин и русалка» на большом разноплановом полотне — развалившейся страны, пустых магазинов, дефолтов. На фоне мрака — волшебная картинка, глаз не оторвать. Всегда повторяю: Игорь не композитор, он сказочник. Наши песни — это дивные истории, которые люди до сих пор не могут забыть. Прошло два десятка лет, а мне все задают вопросы об Игоре. Просят сделать совместный концерт...", - откровенно рассказала популярная певица.

Более того, Наташа Королева не против выйти на сцену вместе с Игорем Николаевым, но все зависит от самого композитора.

"Находились импресарио, которые мечтали, чтобы снова музыка нас связала. Я не против. Если это произойдет и мы с Николаевым когда-нибудь выйдем на сцену, гарантирую энергетический выстрел невероятной силы. Но для Игоря наше сотрудничество пока сложный вопрос. Когда случайно пересекаемся, мило общаемся. Но я вижу, что его рана не зажила, кровоточит. Зачем теребить? Может быть, когда-нибудь мы все же споем вместе. Не стоит зарекаться", - резюмировала жена Тарзана в интервью журналистам.

Ранее Королева признавалась, кто был в ее постели кроме Тарзана и Николаева.

По словам Королевой, у нее были "взрослые" отношения только с Сергеем Глушко и Игорем Николаевым, с которым она тоже была в браке.

Популярная певица не сомневается, что поклонники могут усомниться в ее словах, ведь считают ее "бабой-огнем", а рассказы про двух мужчин в жизни могут назвать "чушью".

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