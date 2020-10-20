Судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво выложил в сеть рецепт касуэлы, блюда, которое представляет из себя густой и ароматный бульон из нескольких видев мяса и овощей, которых смешали вместе
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
"Когда хочется чего-то особенного и насыщенно-рыбного, я не готовлю буйабес, я готовлю касуэла 💃🏼. Блюдо латино-американской кухни, которое является различным в каждом регионе. Я поделюсьсвоим рецептом! Храните и готовьте с удовольствием", – пишет Эктор Хименес-Браво.
Примечательно, что блюдо ему помогала готовить известная украинская телеведущая Ольга Фреймут. Фанаты поблагодарили повара за рецепт, заодно "проехавшись" по Фреймут, которая, по их мнению, была лишней на кухне.
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"Обожнюю Вас і поважаю, а ось та мадам поруч, не личить Вам. Все добре, крім Фреймут біля Вас! Супчик интересный, но Фреймут вызывает изжогу Кто эта старуха рядом ? 🤮 Эктор,все портит дама рядом с вами. Цибуля і часник в поєднанні з фреймут.. це не пристрйно!! Приветствую Вас Эктор🙌🙌! Думаю что,Вы очень вкусно готовите.Но мне нравится Ваши посуды,они очень прикольные.Если посуда необычная,то и еда в нём будит обязательно вкусным.Удача и хороших выходных Вам.🔥🔥💗💗👍👍", – написали они.
Ранее мы писали, что судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт вкуснейшего крем-супа. Как передает Politeka.net, секретами приготовления повар поделился на своей страничке в Instagram.
"Сезон томатов в разгаре, поэтому делюсь с Вами любимым рецептом. Покупайте наши, Херсонские, ароматные помидоры (я их обожаю, в Канаде, кстати, таких не найдешь). Этот суп станет Вашим фаворитом, ведь он такой легкий, летний, овощной", - сообщил он в подписи к посту.
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.
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