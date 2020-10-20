Українська танцівниця, модель і учасниця шоу "Танці з зірками" Аделіна Делі вміє дивувати публіку своїм екстравагантним виглядом

Politeka нагадує, що вперше про гарячу мулатку заговорили після того, як вона потрапила в балет відомої співачки Насті Каменських. У минулому році Аделіна була учасницею шоу "Танці з зірками" в парі з репером Серьогою з Білорусі, в 2020-му виступає з колишнім учасником шоу "Холостяк", футболістом Сергієм Мельником.

Дівчина відрізняється яскравою зовнішністю і любить епатувати публіку відвертими образами. Так і на цей раз красуня показала гарячий кадр з нової фотосесії. На фото танцівниця в яскравому костюмі, що не приховує високих грудей і спокусливих стегон 18-річної дівчини.

Фолловери гідно оцінили зовнішність своєї улюблениці, про що написали в коментарях до посту.

"Аделіна вогонь! Від вас було не відірвати погляд🔥 вражаюче скільки жіночності і сексуальності в 18-річній дівчині! А що було в кінці номера? Ви чогось злякалися? Пантера левова ⚡️😂 найкрасивіша жінка на цьому проекті🔥 🔥 вауч 🔥 👏 💖 👑 ти неперевершена!!! Ваууу😍♥️🔥 Моя❤️ Тропікана дівчина🔥😻 ❤️❤️❤️❤️ Ну капець красива яка😍 😍 😍 Сама гаряча дама на цьому шоу", – написали вони.

Раніше ми писали, що учасниця "Танці з зірками", екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поділилася новими враженнями від телешоу. Про це пекуча брюнетка розповіла у себе в Instagram.

Дімопулос зізналася, що для неї танець – це не тільки кайф від процесу, не тільки робота, виклики і сцена, це - ще й діалог з глядачем.

"Обожнюю наш з вами діалог і веду його щотижня в ефірі шоу «Танці з зірками»: за допомогою танцю розповідаю вам про себе, про те, яка Я є, про свої емоції, переживання. Розповідаю вам це з усією пристрастю і чесністю, любов'ю і віддачею", - поділилася вона.

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