Українцям пояснили, з яких причин вони ризикують втратити пенсію від держави

Про це пише видання Громада.Схід.

За словами юристів, потенційні пільговики можуть забути про пенсійні виплати навіть через одну помилку в трудовій книжці.

Фахівці нагадали, як житель села Нікольське через одну помилку в написанні імені, яка була допущена 35 років тому, ледь не втратив виплати. Все через те, що в трудовій книжці неправильно написали ім'я пенсіонера.

"Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників визначено, що виправляти записи в трудовій книжці можуть тільки роботодавці, які, власне, і допустили помилку. Якщо підприємства вже не існує, виправити запис можливо тільки через суд. У позовній заяві необхідно вказати, який саме факт необхідно встановити і з якою метою, а також надати докази, які можуть підтвердити цей факт", – озвучили юристи всі нюанси.

Через цю помилку регіональне управління ПФУ відмовилося врахувати чотири роки стажу чоловіка, а виправити помилку не було можливості, оскільки архівні дані не збереглися.

Пенсіонер, якому не врахували кілька років стажу, за допомогою юриста звернувся до ПФУ, але отримав відмову, тому він пішов до суду.

Юрист, яка готувала позов, долучила документи, які підтверджують факт належності трудової книжки з правильним написанням імені. Феміда після нових аргументів задовольнила позов, після чого пенсіонеру перерахували стаж.

Раніше ми розповідали, що ПФУ продовжує фінансування виплат українцям. За інформацією прес-служби, 19 жовтня фонд виділив ще 2,2 млрд на пенсії.

З початку жовтня на пенсії було виділено понад 30 млрд, а виплати будуть проведені в установленому порядку.

Нагадаємо, що вимоги по страховому стажу, який необхідний для отримання виплат від держави, ростуть щорічно, поки в 2027-му не складуть 35 років.

Якщо 60 років вам виповниться в 2027-му або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо в 2026-34 роки і так далі. На сьогоднішній день мінімальний стаж для пенсії в 60 років становить 28 років.

Якщо стажу не вистачає, то пільговики можуть не розраховувати на повноцінну пенсію і отримуватимуть від держави соціальні виплати.

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