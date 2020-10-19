Знаменита модель Демі Роуз показала ідеальні форми в гарячій червоній сукні

Фігуриста красуня, яка прославилася в мережі як "британська Кардашьян", поділилася новим спекотним знімком в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Шанувальники Демі звикли до того, що модель не приховує свої пишні форми, демонструючи їх в купальниках, білизні або і зовсім без нічого. Однак, на цей раз Роуз постала в незвично романтичному образі.

Дівчина позує в довгій червоній сукні з оборками, що розлітаються на всі боки. Втім, пікантності одягу додають глибоке декольте і високі розрізи на спідниці, а також просвічується напівпрозора тканина. Роуз млосно позує в романтичному і одночасно пристрасному вбранні, поправляючи своє довге волосся.

Шанувальники Демі не змогли пройти повз таких кадрів і буквально засипали модель компліментами.

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Не роблячи акценту ні на чому, крім бюста, Роуз показала себе лежачою на пляжі і блискучою грудьми в чорних мереживах. При цьому також можна помітити, що на шиї дівчини красується акуратна золотий ланцюжок, а сама вона позує з макіяжем на обличчі.

Відзначимо, що Демі подобається показувати фото з пляжу, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram як правило дуже багато фото з відпочинку.

Нагадавши, Демі Роуз запаморочила голову своїми безрозмірними "динями" в чорних мереживах: "кращий подарунок на пляжі".

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