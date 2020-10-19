Дочка зірки "Квартал 95" Юрія Ткача підкорила шанувальників появою на телебаченні

Віднедавна популярний український гуморист приєднався до команди нового шоу «Маскарад», в якому учасникам потрібно вгадувати зірок, які переховуються під всіляким дивними костюмами. У новому випуску Ткач з'явився не один-до нього приєдналася його маленька дочка Ліза. Артист поділився коротким фрагментом з випуску в своєму Instagram, пише Politeka.net.

На відео дівчинка, сидячи на руках у батька, вгадує, хто ж вийшов на сцену в костюмі рожевого дракона.

"Я не знаю, у мене в голові порожньо", - зізналася Ліза, насмішивши Діму Монатіка, який теж бере участь в шоу.

Однак пізніше, вона все ж припустила, що під маскою ховається Тіна Кароль, а Ткач заявив, що довіряє її вибору.

У підписі до відео він поцікавився у своїх шанувальників, хто ж, на їхню думку, ховається за образом дракона. Українці активно пропонують свої варіанти.

Раніше ми писали, що Ткач похвалився відпочинком на вулиці з красунею-дружиною, захопивши шанувальників.

Так, пара позує на вулиці. Ткач вбрався в кофту з кепкою і окулярами. А поруч з ним можна помітити красуню-дружину. Пара посміхається в кадр, що не могли не відзначити шанувальники знаменитості.

Нагадавши, щасливий Ткач з "Квартал 95" вразив видом на відпочинку з красунею-дружиною: "Ласточкін на масі".

Як повідомляла Politeka, помолоділий Ткач з "Квартал 95" викликав фурор, застигнувши в ефектній позі: "пиріжок став каменем".

Також Politeka писала, що щасливий Ткач з "Квартал 95" похвалився талантом юної дочки, відео.