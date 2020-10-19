Зірка Victoria's Secret й популярна модель Келлі Гейл показала ідеальну фігуру, влаштувавши "дорослі" танці на камеру

Кадри красуня опублікувала у себе в TikTok, передає Politeka.

"Зробила млинці. З'їла їх. І тепер знімаю ролик для TikTok", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Келлі Гейл в облягаючому топі й спортивних штанях влаштовує елегантний танець на камеру, демонстративно трясучи пружним бюстом.

"Як трясуться, ось це справжнє диво", " ти знаєш, а не погано вийшло. Ну, крім кінцівки», " ось це я називаю, продуктивний день», «ти влаштувала справжній рознос», - пишуть користувачі Мережі.

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На фото Келлі здалася в бікіні на мотузочках, влаштувавшись на піску біля води. Красуня спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Модель рукою зафіксувала голову, а сама дивилася в об'єктив камери. Фотографія вийшла досить спокусливою і жаркою.

Пост лайкнули понад 25 тисяч разів. А коментарів назбиралося ще більше.

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