Зірка Victoria's Secret й популярна модель Келлі Гейл показала ідеальну фігуру, влаштувавши "дорослі" танці на камеру

Кадри красуня опублікувала у себе в TikTok, передає Politeka.

"Зробила млинці. З'їла їх. І тепер знімаю ролик для TikTok", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Келлі Гейл в облягаючому топі й спортивних штанях влаштовує елегантний танець на камеру, демонстративно трясучи пружним бюстом.

@kellybellyboom

Made pancakes. Ate them. And tiktok’d. #ProductiveDay in #Selfquarantine #CoronaVirus #CardiB #fyp #tiktokdance #tiktok

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"Як трясуться, ось це справжнє диво", " ти знаєш, а не погано вийшло. Ну, крім кінцівки», " ось це я називаю, продуктивний день», «ти влаштувала справжній рознос», - пишуть користувачі Мережі.

Як повідомлялося до цього, модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе на пляжі й розповіла про відпочинок

На фото Келлі здалася в бікіні на мотузочках, влаштувавшись на піску біля води. Красуня спокусливо вигнулася, а волосся залишила розпущеним. Модель рукою зафіксувала голову, а сама дивилася в об'єктив камери. Фотографія вийшла досить спокусливою і жаркою.

Пост лайкнули понад 25 тисяч разів. А коментарів назбиралося ще більше.

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”relax on the beach”-pose

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Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні на мотузочках захопила панорамним видом

А ще Politeka писала, що мокра Келлі Гейл з Victoria's Secret позбулася білизни заради пекучого фото в сауні

Також Politeka повідомляла, що пекуча Келлі Гейл з Victoria's Secret полонила пружними формами в тісних лосинах