Гарік Харламов показав, як розважається з маленькою дочкою після розставання з Христиною Асмус

Артист поділився кумедним домашнім відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як шоумен проводить вечір вдома зі своєю шестирічною дочкою Анастасією. Чоловік і дівчинка дивляться в камеру, при цьому Настя виглядає дуже здивованою.

"Здрастуйте. А що у вас такі великі очі?",- цікавиться Харламов у дочки.

"Я люблю їсти гусарів", - відповідає дівчинка і починає кусати батька, який тут же починає кричати від "жаху".

Таким чином артист зустрічає нову серію серіалу "Гусар", в якому він зіграв одну з ролей.

"Чекаємо нову серію) скоро 11 серія серіалу "Гусар"! Хоча можливо мене вже з'їдять", - написав Харламов.

Його шанувальники тут же відреагували на відео.

"Настя на Христину схожа... І як здорово що тата так сильно любить! Це мило!", "Доча красуня, слава Богу на тата не схожа", "Гарік, ну у тебе і шайба. Терміново на дієту)", "Вся в мамку", "у дочки все в порядку з гумором", "ля, вона у тебе просто маленька казка) щиро радий за вас", "яка гарненька вона у вас", - пишуть люди.

Відзначимо, що цього літа Харламов і відома російська актриса Христина Асмус оголосили про своє розлучення.

Нагадавши, перехворіла Асмус знову "розцвіла«, підкоривши спокусливим поглядом: "неможливо відірватися".

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус після розлучення з Харламовим несподівано заговорила про поповнення: "так, я...".

Також Politeka писала, що хворіє Христина Асмус від душі постебалась над Харламовим з роззявленим ротом.