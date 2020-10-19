Гарік Харламов показав, як розважається з маленькою дочкою після розставання з Христиною Асмус
Артист поділився кумедним домашнім відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
На кадрах можна побачити, як шоумен проводить вечір вдома зі своєю шестирічною дочкою Анастасією. Чоловік і дівчинка дивляться в камеру, при цьому Настя виглядає дуже здивованою.
"Здрастуйте. А що у вас такі великі очі?",- цікавиться Харламов у дочки.
"Я люблю їсти гусарів", - відповідає дівчинка і починає кусати батька, який тут же починає кричати від "жаху".
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Таким чином артист зустрічає нову серію серіалу "Гусар", в якому він зіграв одну з ролей.
"Чекаємо нову серію) скоро 11 серія серіалу "Гусар"! Хоча можливо мене вже з'їдять", - написав Харламов.
Його шанувальники тут же відреагували на відео.
"Настя на Христину схожа... І як здорово що тата так сильно любить! Це мило!", "Доча красуня, слава Богу на тата не схожа", "Гарік, ну у тебе і шайба. Терміново на дієту)", "Вся в мамку", "у дочки все в порядку з гумором", "ля, вона у тебе просто маленька казка) щиро радий за вас", "яка гарненька вона у вас", - пишуть люди.
Відзначимо, що цього літа Харламов і відома російська актриса Христина Асмус оголосили про своє розлучення.
Нагадавши, перехворіла Асмус знову "розцвіла«, підкоривши спокусливим поглядом: "неможливо відірватися".
Як повідомляла Politeka, Христина Асмус після розлучення з Харламовим несподівано заговорила про поповнення: "так, я...".
Також Politeka писала, що хворіє Христина Асмус від душі постебалась над Харламовим з роззявленим ротом.