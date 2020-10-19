Українських депутатів запропонували штрафувати на 17 тисяч гривень, як і простих громадян

У Верховній Раді підняли питання про штрафи для нардепів, які приходять на роботу без масок. Так, спікер парламенту Дмитро Разумков пообіцяв, що постанова про штрафи для депутатів буде розглянута 3 листопада.

У свою чергу, віце-спікер Олена Кондратюк під час обговорення цієї теми привела в приклад парламент Німеччини. При цьому вона обмовилася і запропонувала штрафувати українських депутатів не на 17 тисяч гривень, а на 17 тисяч євро.

"Подібне розпорядження видали в Бундестазі і зараз є покарання народних депутатів Бундестагу у вигляді 5 тисяч євро. Я думаю, що 17 тисяч євро...для початку буде достатньо для того, щоб заплатити штраф і реально допомогти таким чином медичним працівникам, яким не менш важко ходити і дихати в масках, ніж нам", - заявила Кондратюк, посміявшись над власною обмовою про 17 тисяч євро.

Раніше ми писали, що в МОЗ пропонують збільшити штрафи за порушення карантинних обмежень. Таку пропозицію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, необхідно, щоб порушення карантинних заходів каралися відразу ж на місці, так як воно впливає на зростання захворюваності в країні. Він зазначив, що в Європі патрулі ходять по містах і стежать за дотриманням правил. В Україні з цим на даний момент не ідеальна ситуація.

Крім цього, Ляшко вважає, що штрафи за порушення карантинних заходів повинні бути вище. В Україні штраф пропонують підняти до 17 тисяч гривень.

Нагадавши, українців попередили про чергове покарання за недбалість.

Як повідомляла Politeka, посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.

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