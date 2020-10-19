Украинских депутатов предложили штрафовать на 17 тысяч гривен, как и простых граждан

В Верховной Раде подняли вопрос о штрафах для нардепов, которые приходят на работу без масок. Так, спикер парламента Дмитрий Разумков пообещал, что постановление о штрафах для депутатов будет рассмотрено 3 ноября.

В свою очередь, вице-спикер Елена Кондратюк во время обсуждения этой темы привела в пример парламент Германии. При этом она оговорилась и предложила штрафовать украинских депутатов не на 17 тысяч гривен, а на 17 тысяч евро.

«Подобное распоряжение выдали в Бундестаге и сейчас есть наказание народных депутатов Бундестага в виде 5 тысяч евро. Я думаю, что 17 тысяч евро…для начала будет достаточно для того, чтобы заплатить штраф и реально помочь таким образом медицинским работникам, которым не менее тяжело ходить и дышать в масках, чем нам», - заявила Кондратюк, посмеявшись над собственной оговоркой о 17 тысячах евро.

Ранее мы писали, что в Минздраве предлагают увеличить штрафы за нарушение карантинных ограничений. Такое предложение озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, необходимо, чтобы нарушение карантинных мер карались сразу же на месте, так как оно влияет на рост заболеваемости в стране. Он отметил, что в Европе патрули ходят по городам и следят за соблюдением правил. В Украине с этим на данный момент не идеальная ситуация.

Кроме этого, Ляшко считает, что штрафы за нарушение карантинных мер должны быть выше. В Украине штраф предлагают поднять до 17 тысяч гривен.

Напомним, украинцев предупредили об очередном наказании за халатность.

Как сообщала Politeka, ужесточение карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.

Также Politeka писала, что штрафы за нарушение карантина взвинтят до небес, законопроект уже в Раде: сколько денег придется отдать.