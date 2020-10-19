Украинцам напомнили о штрафе, который может возникнуть, как говорится, на пустом месте

Наказание касается безответственных водителей. Согласно Правил дорожного движения запрещается эксплуатация авто с уровнем протектора шин, ниже дозволенного. Для легковых машин этот показатель составляет не менее 1,6 мм, напоминает автовладельцам "Дорожный Адвокат".

Отмечается, что надлежащая высота протектора обеспечивает должное сцепление автомобиля с дорогой не только зимой, а круглогодично.

Украинцев предупредили, изношенность шин может привести к:

потере уверенного управления автомобилем;

увеличению тормозного пути к встречному объекту - больше, чем ожидалось;

гидропланированию - потере контакта с дорогой из-за слоя воды;

взрыву шины - в случае неравномерного износа и повышение давления.

Обо всем этом следует помнить, так как на кону вопрос здоровья, жизни и смерти.

По словам юристов, при установлении факта управления с уровнем протектора шин ниже дозволенного, инспектор должен вынести штраф в размере 340 грн. (ч.1 ст.121 КУоАП). Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителя могут лишить права управления на срок от трех до шести месяцев (ч.4 ст.121 КоАП).

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Информация об этом штрафе изложена в нормах статей №470 и №481 Таможенного кодекса, который начал действовать с 22 августа прошлого года. Правда, по данной статье водителей привлекали достаточно редко, чаще люди отделывались меньшей "кровью" - штрафами в размере 8,5 или 17 тыс. гривен.

Стоит помнить, что статья Конституции №58 предусматривает, что человек не может отвечать за деяния, которые на момент их свершения не признавались государством как нарушение закона. Поэтому, если вывоз автомобиля совершался в момент до 22 августа 2019, то такие действия не могут квалифицироваться по «новому» закону как правонарушение.

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