Курс валют в Україні 20 жовтня насяде на гривню з неймовірною силою, вона буде втрачати позиції одна за одною

Економісти з НБУ прогнозують, що сто доларів сьогодні підскочать в ціні на 1,13 гривні. До середини дня валюта піднялася аж на 1,49 пункту, але гривня відмовилася пускати її далі, передає Politeka.

Євро буде вірний своїй тактиці, набравши на міжбанку 13,25 пункту.

Курс валют в Україні 20 жовтня буде таким:

100 доларів – 2837,62 грн;

100 євро - 3343,43 грн.

Водночас російський рубль й далі буде в «нокауті». Десять купюр можна буде купити за 3,6343 грн.

До цього ми розповідали, що курс гривні до долара у 2020 році за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн / $

Так, за даними Фонду, номінальний ВВП на одного українця в поточному році складе $3,425 тисячі, в той час, як за паритетом купівельної спроможності — $12,710 тисяч.

При цьому ВВП України за підсумками року складе $142,25 млрд, а за паритетом купівельної спроможності — $527,9 млрд.

За даними Глобального раунду програми міжнародних зіставлень від 2017 Світового банку, середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.

Нагадаємо, про новий обвал в обмінниках, НБУ озвучив свіжий курс долара.

Як Politeka писала, що буде з курсом долара восени, Нацбанк попередив українців.

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