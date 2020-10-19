Володимир Остапчук і Христина Горняк нарешті узаконили свої стосунки, але парі досі пригадують скандальне розлучення телеведучого з дружиною і матір'ю двох його дітей
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Христині в черговий раз поставили питання про те, як вона ставиться до звинувачень в тому, що вона розбила сім'ю Володимира.
"Сім'ю розбити нереально! Особливо там, де є любов. А коли вона проходить - люди розлучаються. Але потрібен же хтось "винуватий", ось і перекладають відповідальність", - відрізала дівчина, боляче вколовши колишню дружину Остапчука.
Але шанувальники все одно не можуть пробачити Остапчуку той факт, що він кинув Олену Войченко, з якою прожив 12 років. Під постом з весіллям телеведучого закидали негативними коментарями.
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"Чути такі слова від людини, яка залишила першу дружину, якось не віриться","а ось мене якось не пробрало! Остапчук явно переграє!", "Це жахливо... співчуваю колишній дружині, почувши такі слова з відео", "Вова, зазвичай йдуть до молоденьких, а ти стару знайшов. Робимо ставки чи надовго", "зустрілися два нарцисики, пофоткалися, пострибали... нехай для початку вона народить вам двох дітей, поживіть разом хоча б років 7,8», «Шоу і не більше», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що гордий Остапчук показав підрослу дочку на святі, наречена не стримала емоцій: "з таким татом...".
Як повідомляла Politeka, Остапчук своїм весільним фото нарвався на жорстку критику і порівняння з Добриніним.
Також Politeka писала, що Володимир Остапчук і Христина Горняк стали чоловіком і дружиною, зворушливі кадри.