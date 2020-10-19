Володимир Остапчук і Христина Горняк нарешті узаконили свої стосунки, але парі досі пригадують скандальне розлучення телеведучого з дружиною і матір'ю двох його дітей

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Христині в черговий раз поставили питання про те, як вона ставиться до звинувачень в тому, що вона розбила сім'ю Володимира.

"Сім'ю розбити нереально! Особливо там, де є любов. А коли вона проходить - люди розлучаються. Але потрібен же хтось "винуватий", ось і перекладають відповідальність", - відрізала дівчина, боляче вколовши колишню дружину Остапчука.

Але шанувальники все одно не можуть пробачити Остапчуку той факт, що він кинув Олену Войченко, з якою прожив 12 років. Під постом з весіллям телеведучого закидали негативними коментарями.

"Чути такі слова від людини, яка залишила першу дружину, якось не віриться","а ось мене якось не пробрало! Остапчук явно переграє!", "Це жахливо... співчуваю колишній дружині, почувши такі слова з відео", "Вова, зазвичай йдуть до молоденьких, а ти стару знайшов. Робимо ставки чи надовго", "зустрілися два нарцисики, пофоткалися, пострибали... нехай для початку вона народить вам двох дітей, поживіть разом хоча б років 7,8», «Шоу і не більше», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що гордий Остапчук показав підрослу дочку на святі, наречена не стримала емоцій: "з таким татом...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук своїм весільним фото нарвався на жорстку критику і порівняння з Добриніним.

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