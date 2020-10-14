Український телеведучий Володимир Остапчук похвалився красунею-донькою на честь великого свята

Як повідомляє Politeka.net, 14 жовтня відзначають День захисника України. Знаменитість опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільне фото з семирічною Емілією і показав, як проводить з нею вільний час. Володимир відвіз Емілію на природу десь у Києві-на задньому плані можна побачити високі дерева та кущі.

Тато і дочка з нагоди свята вбралися тепло, але красиво. Так Остапчук надів картату сорочку, поверх якої накинув бежеву жилетку. Першокласниця Емілія сховалася від осінньої прохолоди під чорною шкіряною курткою. У такому вигляді зірка присів перед донькою, яка зі щасливою посмішкою обійняла його за плечі.

"Бути захисником. Завжди. Зі святом🇺🇦", - урочисто привітав Володимир своїх прихильників, а ті у відповідь засипали ведучого приємними коментарями. Навіть його наречена Христина Гірник не стрималася і висловила свої емоції під фото:

"З таким татом нічого не страшно! 👍 🏻 🙏"; "У вас навіть з дочкою посмішки однакові"; "Володимир! Нехай Господь Бог оберігає Вас, Ваших рідних і близьких від усіх негараздів! Бажаю величезного сімейного щастя, любові, радості, достатку, процвітання!"; "Завжди залишайтеся опорою, підтримкою для своїх дітей і коханою! Зі святом Вас!"; "Яка гарна донечка".

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