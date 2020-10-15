У шоу-бізнесі стало на одну зоряну пару більше

Володимир Остапчук і Христина Горняк нарешті узаконили свої стосунки

Радісними кадрами дівчина поділилася у своєму особистому Instagram.

Так, Володимир Остапчук і Христина Горняк похвалилися перед фанатами тим, що стали чоловіком і дружиною.

Пара узаконила свої стосунки через два місяці після заручин, а Христина Горняк взяла собі прізвище свого зіркового чоловіка.

На розкішній нареченій можна побачити біле весільне плаття з ефектним розрізом. Ніжний образ дружина Володимира Остапчука доповнила білосніжною вуаллю.

В руках у Христини весільний букет квітів, а шоумен для урочистого заходу вибрав чорний костюм, жилетку і білу сорочку, а краватці віддав перевагу метелику.

"Весілля року", - підписала дівчина знімок в Instagram Stories.

Як відомо, Володимир і Христина планують святкувати весілля в ресторані в елітному котеджному містечку Золоче недалеко від Києва. Замість великої багатолюдної гулянки пара вирішила покликати на захід тільки 45 найближчих людей.

Раніше ми розповідали, що Володимир Остапчук перехворів китайським вірусом.

"По прильоту зі Львова вранці різко стає погано, озноб, кашель і моторошна ломота у всьому тілі. Лягаю спати на пару годин, температури немає", - розповів телеведучий про перший день хвороби.

В цей же день артиста відвезли на швидкій в лікарню, де йому діагностували двосторонню пневмонію. В цей же вечір у нього почався задушливий кашель. Як стверджував шоумен, найжахливішими днями були дні з другого по п'ятий.

Нагадаємо, що Остапчук вперше розповів про свій страшний діагноз і розбурхав зовнішнім виглядом

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