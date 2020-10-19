Зірка Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила фізичною формою в образі зухвалої боксерки

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася кумедними фото в новому образі в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, у новому випуску "Кварталу" Нікітіній належало дати волю своїй внутрішній силачці заради відповідного номера. Судячи з кадрів, гумористка вийшла на сцену в короткому спортивному топі, яскраво-червоних боксерських трусах і спеціальних рукавичках.

На фото можна побачити, як Нікітіна замахується кулаками на інших артисток, проте отримує від них по обличчю.

"Придумайте підпис до серії фото", - попросила зірка у своїх шанувальників.

Люди не залишилися осторонь і тут же почали пропонувати свої варіанти.

"Макгрегор після бою з Хабібом", "Груша-Катюша", "я і мої проблеми", "Кличко готуйся, я вже тренуюся щоб забрати твої пояси", "я зараз розберуся з 2020 роком!", "Сильна, зухвала і карколомна боксерка", "ти і карантин", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Нікітіна показала фото, на якому позувала в міні, а зверху одягла піджак, який вирішила залишити розстебнутим. Волосся у Катерини були розпущеними, а образ Нікітіна доповнила великим ланцюжком на шиї. На кадрі спочатку актриса здалася на Середньому Плані, після чого дівчину зняли крупно.

Нагадавши, молода красуня з "Квартал 95" захопила видом в зухвалому міні: "Кать, ти та сама!".

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