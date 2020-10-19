Звезда Студии «Квартал 95» Катерина Никитина впечатлила физической формой в образе дерзкой боксерши

Артистка «Женского Квартала» поделилась забавными фото в новом образе в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в новом выпуске «Квартала» Никитиной предстояло дать волю своей внутренней силачке ради соответствующего номера. Судя по кадрам, юмористка вышла на сцену в коротком спортивном топе, ярко-красных боксерских трусах и специальных перчатках.

На фото можно увидеть, как Никитина замахивается кулаками на других артисток, однако получает от них по лицу.

«Придумайте подпись к серии фото», - попросила звезда у своих поклонников.

Люди не остались в стороне и тут же начали предлагать свои варианты.

«Макгрегор после боя с Хабибом», «Груша-Катюша», «я и мои проблемы», «Кличко готовься, я уже тренируюсь чтоб забрать твои пояса», «я сейчас разберусь с 2020 годом!», «Сильная, дерзкая и сногсшибательная боксёрша», «Ты и карантин», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Никитина показала фото, на котором позировала в мини, а сверху надела пиджак, который решила оставить расстегнутым. Волосы у Екатерины были распущенными, а образ Никитина дополнила большой цепочкой на шее. На кадре сначала актриса показалась на среднем плане, после чего девушку сняли крупно.

Напомним, молодая красотка из "Квартал 95" восхитила видом в дерзком мини: "Кать, ты та самая!".

Как сообщала Politeka, фигуристая блондинка из "Квартал 95" задрала ноги выше головы и впечатлила позой: "годы тренировок".

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