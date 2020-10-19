У 2021 році зарплати українцям підвищуватимуть у два етапи
Як повідомили в Міносвіти, підвищення зарплат для співробітників сфери освіти закладено в проект держбюджету на наступний рік, пише "Освіта".
Відомо, що зарплати педагогам підвищать двічі - у січні та липні. Відзначається, що в результаті підвищення окладів, влітку 2021 року вчителі отримуватимуть на 30% більше, ніж вони отримують зараз. Підвищення заробітної плати буде залежати від досвіду роботи.
Так, оклади молодих фахівців у липні зростуть до 5265 гривень. Зараз вони становлять 4050 гривень.
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Оклад вчителів I категорії до липня зросте до 6567 гривень. Зараз освітяни отримують трохи більше 5 тисяч гривень.
Вчителі вищої категорії з січня отримуватимуть 6461 гривень, а з липня - 7001 гривень. Зараз вони отримують 5385 гривень.
Варто відзначити, що мова йде про оклад, до якого додаються різні доплати, в залежності від стажу і додаткових робіт. Наприклад, за вислугу років вчителі отримують надбавки в розмірі близько 20%, а молодим вчителям доплачують 10% до зарплати. Приблизно 5-30% вчителі отримують за престижність праці. Крім цього, педагоги можуть розраховувати на премії за сумлінну працю та кошти на оздоровлення.
Додамо, що в проекті держбюджету на 2021 рік передбачено 102,5 млрд грн на виплати педагогам закладів загальної середньої освіти.
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